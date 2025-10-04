Gerente sênior do banco BRB é investigado por desviar R$ 600 mil e lavar dinheiro

Notícias do Brasil – O Banco de Brasília (BRB) apura um suposto esquema de fraude e lavagem de dinheiro que teria sido operado por um de seus executivos, o gerente sênior de negócios Alisson Vinícios Freitas Silva. Segundo documentos internos, as movimentações suspeitas ultrapassam R$ 600 mil, com transações realizadas por meio de Pix e operações bancárias rápidas em nome de uma sociedade unipessoal de advocacia ligada ao servidor.

A investigação começou em maio de 2025, após a área de Prevenção a Fraudes do BRB identificar movimentações incomuns envolvendo o nome de Alisson. O alerta inicial partiu do Banco Itaú-Unibanco, que detectou uma transferência de R$ 300 mil com indícios de fraude para a conta da empresa “Alisson Freitas Sociedade Individual de Advocacia”.

As apurações indicam que o esquema funcionava por meio do adiantamento de cobranças em boletos, com adulteração dos dados bancários de clientes do BRB. Parte do dinheiro seria desviada e redistribuída entre contas de Alisson em diferentes instituições financeiras, inclusive no próprio BRB e no Banco Daycoval.

Além do gerente, a corregedoria do BRB investiga a participação de um suposto comparsa, flagrado em câmeras de segurança realizando depósitos suspeitos em uma agência de Ceilândia. A suspeita é de que os valores tenham origem em lavagem de dinheiro.

O caso levou o BRB a pedir na Justiça a quebra do sigilo bancário de Alisson, com base no artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, devido ao risco de o servidor ocultar ou destruir documentos que possam comprovar o desvio.

A corregedoria também apontou possíveis violações ao Código de Conduta do BRB e ao Estatuto da Advocacia, já que a empresa jurídica foi utilizada para movimentações financeiras suspeitas.