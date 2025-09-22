A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Gilmar Mendes afirma que STF está “protegendo o Brasil” e enaltece atos contra a anistia

Decano da Corte elogiou protestos em várias capitais, disse que mobilização fortalece a democracia.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 09:16 - Atualizado em 22/09/2025 às 09:40

Ver resumo
Gilmar Mendes acordo jornalistas IstoÉ

Foto: STF

Notícias do Brasil – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), utilizou as redes sociais neste domingo (22) para parabenizar os protestos organizados por movimentos de esquerda em diversas capitais do país. Os atos tiveram como alvo o projeto de anistia e a chamada PEC da Blindagem, em análise no Congresso Nacional.

PUBLICIDADE

Segundo o magistrado, a mobilização popular representou “a prova viva da força do povo brasileiro” e um gesto de apoio direto ao papel do Supremo na preservação da democracia. “Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos”, escreveu.

Em sua manifestação, Gilmar destacou o uso da bandeira nacional durante os protestos, afirmando que o símbolo reforça a ideia de unidade e soberania. Para o ministro, o gesto mostrou que valores tradicionalmente associados a grupos conservadores também podem ser reivindicados por setores progressistas.

“O que se estendeu nas ruas foi a bandeira do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional”, disse o decano, associando o movimento de contestação à defesa do país e das instituições democráticas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Manifestações pró-Bolsonaro e contra Moraes reúnem apoiadores em 62 cidades brasileiras

O ministro ainda defendeu a formalização de um pacto entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A proposta, já levantada em outras ocasiões, foi reforçada diante do clima das manifestações. Para ele, a união institucional com apoio popular é essencial para consolidar uma agenda comum de estabilidade e governabilidade.

Do exterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou os protestos. Em Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU, Lula afirmou que as manifestações mostraram claramente que a sociedade não aceita a impunidade. “As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a anistia”, declarou.

A posição de Gilmar Mendes chega em um momento em que o Congresso discute duas propostas centrais: o projeto de anistia a investigados pelos atos de 8 de janeiro e a PEC da Blindagem, que amplia proteções a parlamentares. Para o ministro, a Corte não se limita a observar os debates, mas atua de forma ativa.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Ladrão tem pênis e perna amputados em acidente durante furto

Incidente ocorreu durante fuga; Polícia Militar investiga o caso.

há 16 minutos

Amazonas

Amazonas é o estado menos seguro do Brasil para motoristas, indica levantamento nacional

Estudo mostra Distrito Federal no topo do ranking; região Norte concentra os piores índices de segurança viária.

há 16 minutos

Manaus

Incêndio atinge área de mata no bairro Mauazinho em Manaus; assista

Ocorrência na Av. Abiurana, bairro Mauazinho, está em andamento.

há 41 minutos

Política

Janaina Paschoal rebate manifestações da esquerda no Brasil: “Onde estavam no Mensalão e no Petrolão?”

Uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT), Janaina Paschoal teceu críticas aos protestos.

há 42 minutos

Política

Ex-prefeito de Eirunepé, Raylan Alencar, é alvo de julgamento no TCE-AM por irregularidades em licitações

Tribunal apontou falta de transparência e gastos sem justificativa em pregão presencial para aquisição de materiais gráficos.

há 49 minutos