A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Gilmar Mendes fecha acordo com jornalistas para encerrar processo sobre reportagem que aponta estatização de escola da família do ministro

A decisão do colegiado do STJ, por unanimidade, reverteu as derrotas que Gilmar tinha sofrido nas duas instâncias inferiores.

18/08/2025 às 00:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, fechou um acordo judicial com os jornalistas Octávio Floro Barata Costa, atual presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), e Tábata Viapiana para encerrar o processo movido contra eles por “danos morais” em reportagem publicada na revista IstoÉ, em 2017.

PUBLICIDADE

O acordo exige que a revista e os jornalistas apresentem retratação escrita e realizem doação de R$ 10 mil para o Instituto Migrações e Direitos Humanos – IMDH. Em junho deste ano, a Terceira Turma Superior Tribunal Justiça (STJ) havia condenado os repórteres e o veículo a indenizarem o ministro em R$ 150 mil.

O acordo foi propostos pelos jornalistas em substituição à pena. O valor fixado no acordo será dividido entre os dois assinantes da reportagem.

PUBLICIDADE

A decisão do colegiado do STJ, por unanimidade, reverteu as derrotas que Gilmar tinha sofrido nas duas instâncias inferiores.

Leia também: André Mendonça rebate Gilmar Mendes e Barroso por ironia com a Bíblia no STF; veja o que ele disse

PUBLICIDADE

Na reportagem intitulada “Negócio suspeito”, a IstoÉ noticiava a estatização de uma entidade de ensino em Mato Grosso de propriedade da família do ministro do STF. A instituição de ensino estava em nome da irmã de Gilmar Mendes.

Em Brasília, até as emas que circulam pelos jardins dos palácios sabem que é praxe no serviço público a transferência de propriedades para parentes somente para se enquadrar às imposições legais. Uma mera formalidade“, diz o texto da revista.

PUBLICIDADE

Durante o julgamento no STJ, o relator da ação, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, argumentou que os profissionais utilizaram expressões com interesse de ofender a honra do magistrado.

“O texto da publicação questionada está permeado de ironias e insinuações que se voltam nitidamente contra a pessoa do autor da demanda, sendo nítido o intuito de associá-lo, de forma pejorativa, a imagem de alguém que se distancia da ética e que visa apenas resguardar benefícios pessoais e promover o favorecimento de pessoas que lhe são próximas”, escreveu o relator do caso no STJ.

Antes de o caso chegar ao STJ, um recurso de Gilmar Mendes foi julgado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). Para os desembargadores, a reportagem fora publicada “nos limites do direito à livre expressão das atividades de comunicação”.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Pai de santo acusado de estupro recebe salário de R$ 12 mil como servidor público

Líder religioso ocupa cargo no Ministério Público do Trabalho desde 2024.

há 33 minutos

Polícia

Saiba quem é o jovem assassinado com mais de 10 tiros por pistoleiros no Valparaíso, em Manaus

Amos Costa foi assassinado em ataque de motoqueiros na rua Dez de Junho; polícia investiga o crime.

há 39 minutos

Brasil

Escândalo na mansão de Hytalo Santos: ex-funcionários relatam abusos, descaso e festas com menores

Relatos apontam gravidez de adolescentes, acúmulo de lixo e festas descontroladas.

há 47 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 239 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 47 minutos

Brasil

Quando cai a próxima parcela do Auxílio Gás? Veja calendário de pagamentos

O pagamento mais recente do benefício ocorreu em junho e a previsão é que volte a ser pago ainda em agosto.

há 1 hora