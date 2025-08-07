A notícia que atravessa o Brasil!

Gilmar Mendes ironiza sanção dos EUA e critica excesso de poder

Ministro do STF responde com sarcasmo à revogação de vistos e afirma que “não há soberanos” em uma democracia constitucional.

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 06:20

Indiciado no inquérito do golpe esteve em voo de Gilmar Mendes, diz PF

(Foto: Divulgação)

Notícias do Brasil O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), reagiu com ironia à decisão do governo norte-americano de revogar os vistos de entrada de membros da Corte brasileira. A medida foi tomada pela gestão do presidente Donald Trump e incluiu o ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e outros integrantes do STF, sob acusação de violações de direitos humanos, com base na Lei Magnitsky.

Durante o lançamento do próprio livro, Jurisdição Constitucional da Liberdade para a Liberdade, Mendes comentou o episódio com sarcasmo. “Eu já tive a oportunidade de dizer que poderia estar contando [isso] em Roma, Paris e Lisboa, agora não em Washington”, afirmou, provocando risos do público. Ele ainda destacou que a democracia constitucional pressupõe limites institucionais e declarou: “não há soberanos”.

Leia mais: Governo dos EUA manda recado duro a ministros STF: “Não apoiem Moraes”

Mais cedo, Gilmar também havia reafirmado seu apoio ao colega Alexandre de Moraes, que é relator das ações penais relacionadas à tentativa de golpe durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O endurecimento da posição dos EUA ocorreu em julho, quando o secretário de Estado Marco Rubio anunciou a revogação dos vistos e, posteriormente, a aplicação da Lei Magnitsky, voltada a punir agentes acusados de atentados contra direitos humanos e liberdades civis.

A reação do ministro brasileiro se soma a uma série de manifestações de repúdio às sanções, vistas por setores do Judiciário como uma afronta à soberania nacional e à independência dos poderes.

