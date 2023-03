Gilmar Mendes livra desembargador que humilhou guardas em praia

Redação AM POST*

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autorizou, em dezembro de 2020, abertura de inquérito para investigar o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Eduardo Siqueira, que viralizou nas redes sociais em 2020 ao humilhar guardas municipais que o multaram por não usar máscara na praia, durante a pandemia de Covid-19.

Pelo STJ, o inquérito investigaria os crimes de abuso de autoridade, infração de medida sanitária e desacato.

Gilmar Mendes, do STF, no entanto, aceitou argumento da defesa do desembargador, que alegou não ter sido respeitado o direito de ampla defesa.

Os advogados argumentaram que “a Corte Especial do STJ iniciou a apreciação do agravo regimental sem que a parte agravada houvesse sido intimada para presentar contrarrazões ao agravo”.

O ministro, “em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e atendendo aos deveres de cooperação processual e da boa-fé”, concedeu ordem para declarar a nulidade do julgamento.