A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Gilmar Mendes vota no STF pela liberdade do ex-jogador Robinho condenador por estupro

Voto diverge de Moraes e Fux, que defenderam a manutenção da pena de 9 anos imposta pela Justiça italiana.

22/08/2025 às 18:44

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela liberdade de Robinho nesta sexta-feira. Preso desde março de 2024, o atleta teve seu julgamento retomado em plenário virtual nesta semana. No momento, a votação está 2 a 1 pela manutenção da prisão de nove anos. Os ministros têm até o dia 29 deste mês para deliberar seus votos.

PUBLICIDADE

O STF analisa um recurso da defesa, que pede a suspensão do cumprimento, no Brasil, da pena imposta pela Justiça italiana por estupro coletivo. Luis Fux e Alexandre de Moraes votaram pela manutenção da prisão do ex-jogador, revelado pelo Santos.

Esta é a segunda vez em que Gilmar Mendes é voto divergente na Suprema Corte neste caso. Em novembro, quando outro recurso da defesa foi analisado, o ministro se juntou a Dias Toffoli pela liberdade de Robinho. A votação, no entanto, terminou em 9 a 2 pela manutenção da prisão em regime fechado.

PUBLICIDADE

O novo recurso começou a ser analisado em março pelo STF. Em seu voto, Gilmar afirmou que o artigo 100 da Lei de Migração, de 2017, impede que Robinho cumpra pena no Brasil. Isto porque o crime pelo qual foi condenado se deu na Itália, em 2013. Com isso, seria aplicada uma pena retroativa ao ex-jogador.

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

PUBLICIDADE

O ministro também afirmou que, mesmo com a pena sendo validade pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Robinho não deveria cumprir pena até que todas as chances de recurso tenham se esgotado. Desde 2024, ele está detido na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, após a pena ser homologada pela Justiça brasileira.

QUAL É O CRIME PELO QUAL ROBINHO FOI CONDENADO?

PUBLICIDADE

Robinho foi condenado por estupro de uma jovem albanesa, na Itália, em 2013, quando atuava pelo Milan. O caso aconteceu em uma casa noturna italiana, e outros cinco amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Um deles, Roberto Falco, também está preso. Outros quatro não foram julgados.

Na Itália, Robinho tentou recorrer da decisão da Justiça, mas foi condenado nas três instâncias. A última – e definitiva – foi em 2022. Nesta época, ele já tinha retornado ao Brasil. Por conta disso, o Ministério de Justiça da Itália fez um pedido de extradição ao Brasil, ou seja, que o governo enviasse o jogador de volta para a Itália.

Como o País não extradita cidadãos brasileiros, a Justiça italiana pediu, então, que a sentença de nove anos de prisão fosse cumprida no Brasil.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Fiscalização de balanças garante segurança para consumidores e feirantes em Manaus

Ação do Ipem-AM orienta feirantes e verifica balanças, fortalecendo confiança do consumidor e comércio justo.

há 2 minutos

Amazonas

MP quer anulação de todos os contratos da Prefeitura de Urucurituba com empresário após descobrir favorecimento familiar

Promotoria aponta violação à Lei de Licitações e dá prazo de 10 dias para que a prefeitura se manifeste sobre os contratos firmados.

há 11 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega salas de teleconsulta e telediagnóstico no interior do Amazonas

Serviço garante teleconsultas e exames de telediagnóstico, diminuindo deslocamentos e filas no interior do estado.

há 27 minutos

Mundo

Venezuela diz estar preparada para enfrentar qualquer tentativa de invasão dos Estados Unidos

A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Eduardo Gil Pinto.

há 31 minutos

Amazonas

Parintins ganha novo laboratório de análise de água para reforçar segurança e qualidade do abastecimento

O projeto faz parte das obras que estão sendo conduzidas através do Prosai e que vão garantir qualidade e segurança hídrica ao município.

há 44 minutos