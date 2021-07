Gleisi Hoffmann aparece como ‘morta’ em cadastro do SUS e com apelido de ‘Bolsonaro’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, foi dada como morta e, por isso, teve o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS) cancelado. De acordo com a parlamentar, o motivo do erro teria sido um ataque hacker ao sistema em 2019.

Continua depois da Publicidade

“Meu cadastro no SUS foi cancelado por motivo de óbito e consta no documento, como apelido, o nome do Bolsonaro. Segundo informações isso foi em 19, ataque em massa ao sistema. A fraude deve ter atingido muitas pessoas. O que o Ministério da Saúde fez para corrigir isso dois anos depois? O que vai fazer?”, questionou Gleisi em uma publicação no Twitter.

A deputada enviou um documento ao Ministério da Saúde solicitando a correção dos dados no SUS.

Por conta do erro, Gleise pode ficar sem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, já que ela primeiro precisa provar que está viva. Ela recebeu a primeira dose no dia 26 de junho em Brasília.

Continua depois da Publicidade

A assessoria da petista encaminhou ao Ministério da Saúde um documento pedindo a correção dos dados de Gleisi e está estudando “que outras medidas podem ser tomadas”.

O deputado Alexandre Padilha, do mesmo partido e ministro da Saúde no governo Dilma, disse à colega que o site da pasta já sofreu diversos ciberataques e que a alteração no seu cadastro poderia estar relacionada a isso.

Continua depois da Publicidade

Em um dos vazamentos, pelo menos 16 milhões de brasileiros diagnosticados com suspeita de Covid ou com Covid confirmada tiveram seus dados pessoais e médicos vazados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, seus familiares, Eduardo Pazuello, Onyx Lorenzoni, Damares Alves, João Doria e outros políticos.