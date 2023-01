Glenn Greenwald diz que Brasil vive “regime de censura” e chama Moraes de “autoritário”

Redação AM POST*

O jornalista, Glenn Greenwald, afirmou que o Brasil vive um “regime de censura” após as contas de Monark e outros bolsonaristas serem retidas no Twitter. O jornalista americano ainda chamou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de “autoritário” e alegou que a remoção dos perfis na rede social é uma “ordem de censura”.

“Um sinal de quão repressiva é a situação no Brasil: passei horas com advogados para saber se posso denunciar isso. Confrontei governos em todo o mundo e esta é a única vez que perguntei: ‘Devo relatar isso? Posso criticar esse juiz com segurança?’”, afirmou o jornalista.

Após as publicações, Elon Musk, dono do Twitter, pediu para ele publicar o que sabe acerca da tal “censura” na rede social. Em resposta, Glenn postou um print da conta retida de Monark e afirmou: “Este é basicamente o Joe Rogan do Brasil: um podcaster extremamente popular banido do YouTube por argumentar que os Estados não deveriam ter poder para banir partidos políticos”, afirmou.

Ainda nesta semana, Glenn Greenwald despertou a ira da esquerda nas redes sociais após criticar a atuação de Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O jornalista tornou-se alvo de cancelamento na internet, sobretudo de membros do consórcio de imprensa, que recentemente elogiaram Greenwald pela revelação do suposto escândalo chamado “Vaza Jato”, em 2019.

“Existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil?”, interpelou Greenwald, ao compartilhar um artigo do jornal O Globo, na terça-feira 10. “Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer. Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda, foi que ele serviu como ministro da Justiça, e depois foi indicado para o STF por um presidente amplamente considerado não só ilegítimo, mas ‘golpista’.”

Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como Ministro da Justiça, e depois foi indicado para o STF, por um presidente e governo amplamente considerado na época não só ilegítimo, mas "golpista." pic.twitter.com/OQp8oChfM4 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 10, 2023