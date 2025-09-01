A notícia que atravessa o Brasil!

Globo confirma saída de William Bonner do Jornal Nacional após quase três décadas

Nos bastidores da Globo, a confirmação já era aguardada.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 18:27

Notícias do Brasil – A Globo oficializou nesta segunda-feira (1º/9) a saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional. A notícia foi confirmada no mesmo dia em que o telejornal completa 56 anos no ar. O apresentador continuará à frente do noticiário até 3 de novembro, quando dará lugar a César Tralli, que passará a dividir a apresentação com Renata Vasconcellos.

Bonner construiu uma trajetória marcante no JN: foram 29 anos como âncora e 26 como editor-chefe. De acordo com a emissora, a mudança é resultado de um processo de transição que começou há cerca de cinco anos, respeitando o desejo do jornalista de se afastar da rotina diária para priorizar a família e dedicar-se a novos projetos.

Leia também: Morte do sargento Lucas completa 4 anos: relembre o caso que chocou Manaus

Com a saída, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, assume a liderança da editoria. Ela já atua ao lado de Bonner há seis anos e será responsável por conduzir o telejornal nessa nova fase.

Além da mudança no principal noticiário da casa, outras novidades foram anunciadas. William Bonner passará a integrar a apresentação do Globo Repórter a partir de 2026, ao lado de Sandra Annenberg. Já Roberto Kovalick assumirá o comando do Jornal Hoje, e Tiago Scheuer ficará à frente do Hora Um.

Nos bastidores da Globo, a confirmação já era aguardada. A edição especial do Jornal Nacional desta segunda-feira, comemorativa aos 56 anos do programa, marcará também a despedida simbólica de Bonner da bancada que o consagrou como um dos maiores nomes da televisão brasileira.

