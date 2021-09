Globo dedica edição do Jornal Nacional para desqualificar manifestações pró-Bolsonaro no 7 de setembro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A TV Globo em sua cobertura sobre atos desta terça-feira (7), dia da independência do Brasil, irritou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por fazer um cobertura altamente tendenciosa e parcial sobre as manifestações. A emissora dedicou toda a edição de hoje do Jonral Nacional para desqualificar os atos realizados no Brasil e atacar o mandatário.

Com tom incisivo, William Bonner começou o Jornal Nacional desta terça-feira (7) sem poupar críticas a Jair Bolsonaro. O âncora da Globo afirmou que os discursos feitos pelo presidente durante os atos de 7 de Setembro tiveram “tom golpista” e que as atitudes do governo nas manifestações foram “uma demonstração de desprezo pela Constituição”.

Logo na escalada, momento em que são apresentadas as principais notícias da edição, o JN já mostrou que teria um dia afiado. “O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira”, começou Bonner. “Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo.”

“O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constitução, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal”, narrou Bonner.

“Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado”, discursou o âncora, em tom editorial.

As pautas defendidas pelos apoiadores do presidente são, dentre outras, a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do chamado “inquérito das Fake News”, em curso no STF, a “criminalização do comunismo” e o apoio das Forças Armadas.

Mesmo com várias manifestações lotadas de apoiadores do presidente da República a Globo usou especialistas para dizerem que eles não representam a maioria da população brasileira.