Globo se pronuncia após viralizar vídeo de homem que entrou armado em plateia do Encontro com Patrícia Poeta; confira

A Rede Globo se pronunciou em nota enviada ao Portal AM POST, esclarecendo sobre vídeo que viralizou nas redes sociais em que um homem identificado como Renato Ribeiro, de 33 anos, aparece com uma pistola escondida entre o tênis e a calça enquanto acompanhava as gravações do programa Encontro, na emissora. O vídeo publicado em 29 de maio, no YouTube e ganhou repercussão só agora.

O vídeo foi excluído do Youtube, mas viralizou no Twitter.

Nas imagens, o homem filma o estúdio e mostra a apresentadora Patrícia Poeta interagindo com o público. O vídeo intercala cenas da arma no programa com imagens de protestos e confrontos policiais nas ruas, incluindo o que seriam apresentações do “rapper”. Em outro momento, o homem segura uma munição enquanto mostra as logos da Rede Globo no corredor da emissora. Tudo isso ao som de rimas “motivacionais”, que citam Deus como parceiro.

De acordo com a emissora, são mantidos sempre protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A emissora também afirma que pretende tomar medidas legais contra o homem.

“A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas“, disse a emissora ao AM POST.

