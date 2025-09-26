A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial

Cade fez questionamentos sobre a parceria entre as duas empresas.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 11:27

Ver resumo

Foto: FiiiBrasil | Reprodução

Notícias do Brasil – A Gol Linhas Aéreas anunciou, por meio da Abras Group, sua holdin controladora, o fim do acordo de compartilhamento de voos com a Azul Linhas Aéreas. Firmado em maio de 2024, esse acordo recebeu, no início de setembro, críticas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

PUBLICIDADE

Na oportunidade, o Cade pediu detalhamentos sobre como seria a cooperação entre as duas empresas, visando a ampliação da conectividade no mercado interno.

Leia mais: Tremor na Venezuela é sentido por moradores de Manaus

PUBLICIDADE

A Gol informou acionistas e mercado sobre a solicitação da rescisão destes acordos com a Azul na noite desta quinta-feira (25).

Segundo a empresa, esses acordos tinham por objetivo “estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil”.

No documento, a Abra disse ter se colocado à disposição para continuar avançando nas discussões “rumo a uma combinação de negócios”.

Ela acrescentou que, no entanto, “as partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios”, e que, portanto, estaria “encerrando as discussões com relação a uma possível transação.”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Curiosidades

Vidro estranho encontrado na Austrália pode ter vindo de asteroide gigante

Pesquisadores identificaram tectitos raros com composição distinta, que podem ser vestígios de um impacto ocorrido há 11 milhões de anos.

há 13 minutos

Mundo

Brasil e aliados boicotam discurso de Netanyahu na ONU; vídeo

Diplomatas deixam plenário em protesto contra descumprimento de decisões internacionais.

há 17 minutos

Polícia

Homem surta e ameaça matar a própria irmã a facadas no bairro Armando Mendes em Manaus

Suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

há 33 minutos

Manaus

Tremor na Venezuela é sentido por moradores de Manaus

Terremoto de magnitude 6,2 provocou tontura e balanço de objetos na capital amazonense, mas não houve danos materiais.

há 39 minutos

Mundo

Novo terremoto de magnitude 4,8 atinge nordeste da Colômbia

Epicentro foi registrado em Los Santos, Santander, e tremor foi sentido em várias regiões do país.

há 1 hora