Bruno Fernandes de Souza, conhecido como goleiro Bruno, processou a editora Record e teve decisão favorável da Justiça do Rio de Janeiro para receber indenização após ter seu rosto estampado no livro que conta a história do assassinato de Eliza Samudio, ex-amante e mãe do filho dele.

O ex-arqueiro do Flamengo pediu, inicialmente, R$ 1 milhão de indenização e 30% dos lucros da venda do livro ‘Indefensável – O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio’. A defesa de Bruno argumentou que a editora publicou a obra usando sua foto sem prévia autorização, visando fins lucrativos.

A editora, por sua vez, afirmou que a imagem do jogador foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, fato que motivou a publicação do livro. Os direitos, segundo a Record, pertencem ao fotógrafo, com quem a editora diz ter negociado.

A Justiça carioca, então, entendeu que a Record violou o Código Civil ao produzir e publicar o livro. Na decisão, o juiz Luiz Claudio Silva Jardim Marinho apontou que o livro teve sucesso devido ao interesse do público sobre a história, não porque a foto do jogador estampava a publicação.

No entanto, o magistrado observou que a Constituição Federal e o Código Civil protegem os direitos de imagem de todos os cidadãos. “A imagem somente poderá ser usada para fins comerciais caso seja autorizada pela pessoa titular do direito”.

O juiz determinou, então, a diminuição no valor da ação em R$ 30 mil e julgou improcedente a participação de Bruno no lucro da publicação.

“Por outro lado, o pedido de arbitramento de indenização de 30% do montante bruto decorrente da venda dos exemplares e de direitos à Rede Globo não merece prosperar, eis que a mera veiculação da imagem do autor na capa do livro não implica, por si só, estabelecer o direito de remuneração pelo eventual sucesso de vendas dos exemplares”, afirmou o juiz na sentença.

