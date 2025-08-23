A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Goleiro Cássio faz desabafo após filha autista de 7 anos ser rejeitada em escolas: “Ela não é aceita”

Atleta critica escolas que falham em aplicar a legislação de inclusão e garantir suporte adequado.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 21:37 - Atualizado em 23/08/2025 às 21:39

Ver resumo

Notícias do Brasil – O goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, revelou nesta semana a dificuldade enfrentada para matricular sua filha, Maria Luiza, de sete anos, diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista), em escolas de Belo Horizonte. Em um desabafo nas redes sociais, o jogador relatou que a menina enfrentou rejeição em diversas instituições, mesmo aquelas que se apresentam como “inclusivas”.

PUBLICIDADE

Segundo Cássio, ele e a esposa se deparam com respostas negativas reiteradas, especialmente quando tentam assegurar a presença de um acompanhante especializado para a filha dentro do ambiente escolar. “Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita”, afirmou o atleta em publicação no Instagram.

O goleiro ainda ressaltou o impacto emocional da situação: “Se não fosse por uma única escola ter aceitado a minha filha, a Maria simplesmente não teria como estudar em Belo Horizonte. Como pai, ver sua filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade”.

Maria Luiza é acompanhada desde pequena por um profissional especializado em TEA, que se mudou para Belo Horizonte junto com a família quando Cássio deixou o Corinthians no ano passado. Na ocasião, o Cruzeiro auxiliou na busca por uma escola adequada. No entanto, a presença desse acompanhante não é aceita em muitas instituições, o que dificulta o acesso efetivo à educação.

PUBLICIDADE

A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante que pessoas com TEA sejam consideradas com deficiência para todos os efeitos legais. Entre os direitos assegurados está o acesso à educação, seja em escolas regulares ou instituições especializadas. O texto legal prevê que as escolas devem realizar adaptações e avaliações adequadas às necessidades do aluno e ainda garante a presença de acompanhante especializado para alunos incluídos nas classes comuns de ensino regular.

Leia também: Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

Cássio reforçou que a filha teve sorte de conseguir vaga em uma escola que aceitou a presença do acompanhante. Ainda assim, o goleiro chama atenção para a necessidade de mudanças práticas. “O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como inclusivas, que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente”, completou.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, gerando debates sobre inclusão e políticas públicas para crianças com TEA. Pais e especialistas têm utilizado a situação como exemplo da importância de fiscalização e implementação efetiva da lei de proteção aos direitos das pessoas autistas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Meio Ambiente

Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica

Dados do Inpe indicam melhor resultado desde 2019.

há 21 minutos

Manaus

Semulsp se pronuncia após caminhão-baú de empresa terceirizada se envolver em acidente na zona Oeste de Manaus

Semulsp exige responsabilidade integral da empresa contratada e reforça colaboração com autoridades.

há 33 minutos

Política

PT elege nova executiva com foco na reeleição de Lula, Trump na mira e a CNB em postos-chave

Nova executiva do PT privilegia a CNB e fortalece estratégias para a reeleição de Lula.

há 52 minutos

Manaus

Trabalhador de 40 anos morre em acidente durante instalação de placa em loja do Shopping Cidade Leste em Manaus

Shopping reforça apoio à família e destaca acompanhamento dos procedimentos legais junto ao IML.

há 2 horas

Amazonas

Bancos, postos de combustíveis e comércios são alvos de fiscalização do Procon no interior do Amazonas

A ação foi motivada após denúncias.

há 2 horas