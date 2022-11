Golpes no Tinder: saiba como se proteger em encontros pelo aplicativo

Agência Brasil

Quem está à procura de um relacionamento e utiliza para isso os aplicativos, é preciso ficar atento para não cair em golpes e até ser vítima de sequestro. No estado de São Paulo, de acordo com informações da polícia civil, foram registradas 94 ocorrências de extorsão mediante sequestro e mais de 90% delas ocorreram por meio de perfis falsos em aplicativos de relacionamentos.

Para se ter uma ideia do aumento de sequestros no estado neste ano, em 2021, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 23 casos.

Ainda de acordo com a polícia paulista, os suspeitos costumam observar usuários que ostentam alto poder econômico nas redes sociais e marcam encontros abordando as vítimas em ruas desertas. Uma forma de se proteger, segundo o professor de Antropologia do Direito da Universidade de Brasília Welliton Caixeta Maciel, é evitar vincular o perfil no aplicativo de relacionamento com as outras redes sociais como Facebook e Instagram.

E caso a conversa no aplicativo evolua para um encontro pessoal, Wellington também citou quais cuidados é preciso ter para garantir a segurança.

De acordo com a polícia civil, neste ano já foram presas 251 pessoas e 9 adolescentes foram apreendidos por participações em crimes de sequestro mediante extorsão.