Golpista do INSS é presa após arrecadar mais de R$ 500 mil

Uma mulher de 42 anos, de identidade não revelada, foi presa, nesta terça-feira (4), no bairro Tatuquara, em Curitiba, no Paraná, após fingir ser funcionária do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para aplicar golpes de estelionato em pelo menos dez pessoas. Somados, o prejuízo das vítimas é superior a R$ 500 mil.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a golpista enganava as pessoas dizendo ser funcionária do INSS, advogada ou perita para aplicar golpes. Na ação, ela utilizava documentação fraudulenta no processo de aposentadoria.

A mulher também foi autuada em flagrante por posse de drogas para consumo pessoal. Durante a abordagem, ainda foram apreendidos mais de R$ 8 mil em espécie.

Redação AM POST