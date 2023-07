Governado 8 anos por Flávio Dino, Maranhão é o Estado com o maior número de pessoas extremamente pobres do Brasil

O Maranhão, governado nos últimos oito anos pelo atual ministro da Justiça Flávio Dino, é o Estado do Brasil com a maior proporção de pessoas em estado de extrema pobreza, conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Natural de São Luís, Flávio Dino de Castro e Costa tem 54 anos e governou o Maranhão por dois mandatos consecutivos, de 2015 a 2022. Licenciou-se do cargo em abril de 2022 para concorrer pela primeira vez ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase 1,5 milhão de maranhenses luta diariamente para ter, pelo menos, o que comer, conforme o levantamento do IBGE sobre a extrema pobreza no país.

No Estado, tem gente morando em palafitas, casas sem água tratada que foram erguidas sobre pedaços de pau em áreas de mangue.

Em várias regiões de São Luís, por exemplo, a pobreza só aumenta. Uma realidade que mostra que, em 2021 no Maranhão, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas viviam em extrema pobreza. E, de lá para cá, isso não mudou muito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com reportagem da revista Veja, o ex-governador conseguiu uma “façanha” às avessas: em sua gestão, a miséria aumentou ainda mais no mais miserável de todos os estados brasileiros. Como “remédio”, o governador abriu de forma temerária os cofres públicos. Nesse aspecto, provou ser um comunista. Os últimos três anos do Maranhão foram no vermelho, com déficits consecutivos.