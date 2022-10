Governador afastado após investigação sobre corrupção receberá defesa de advogado de Lula

Redação AM POST*

Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula (PT), será responsável pela defesa do governador de Alagoas Paulo Dantas (MDB), afastado do cargo por 180 dias após decisão da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Operação Edema, deflagrada na terça-feira (11) pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF), apura desvios públicos no executivo alagoano, que teriam começado em 2019. A relatora do caso no STJ ordenou ainda o sequestro de bens e valores que somam R$ 54 milhões, incluindo o bloqueio de dezenas de imóveis.

Nesta quinta-feira (13), será realizada uma sessão extraordinária para analisar a decisão da ministra Laurita Vaz que colocou a Polícia Federal no encalço do governador, no âmbito de inquérito que apura supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Na sessão, que contará com a presença de Zanin, será decidido se mantém ou não a decisão da juíza. De acordo com a defesa, o afastamento de Dantas se deu sem detalhamento dos motivos, apenas por meio de um ofício.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), aliado de Dantas, já foi à público dizer que o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) exerceu forte influência no afastamento do governador. Lira chegou a rebater dizendo que Calheiros pediu o afastamento do superintendente da Polícia Federal para abafar a operação que mirou em seu aliado.

Mesmo afastado, Dantas segue disputando o segundo turno para tentar a reeleição, com o apoio de Lula.

*Com informações do Pleno News