Governador Cláudio Castro do PL solta a voz e canta “Evidências” em jantar com Alexandre de Moraes

Apesar do clima festivo, o gesto de Castro pode gerar novos ruídos dentro do bolsonarismo.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 15:20

Notícias do Brasil – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), chamou atenção em um jantar realizado na noite de sexta-feira (22), quando decidiu soltar a voz interpretando o clássico sertanejo “Evidências”. O evento, organizado pelo Grupo Lide, de João Doria, reuniu autoridades e empresários, mas a cena ganhou repercussão sobretudo pelo contexto: um dos presentes era o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alvo frequente de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A escolha da canção, eternizada por Chitãozinho & Xororó e considerada um “hino” da música brasileira, foi recebida com entusiasmo pelos convidados. Um deles, em tom de brincadeira, chegou a comentar no ouvido de uma autoridade: “Nossa, ele canta melhor do que o Barroso”, em referência ao atual presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que também já foi flagrado soltando a voz em ocasiões descontraídas.

Apesar do clima festivo, o gesto de Castro pode gerar novos ruídos dentro do bolsonarismo. Isso porque Bolsonaro já demonstrava desconfiança em relação ao governador do Rio, principalmente pelo relacionamento próximo com ministros da Suprema Corte. Segundo aliados, o ex-presidente teria vetado uma eventual candidatura de Castro ao Senado em 2026, sob a justificativa de que o governador não teria coragem de apoiar um processo de impeachment contra integrantes do STF — em especial, Alexandre de Moraes.

O jantar foi parte da programação de um seminário promovido pelo Grupo Lide, reunindo políticos e lideranças do setor empresarial. A presença de figuras de diferentes espectros políticos reforçou o caráter institucional do encontro, mas o detalhe da performance musical de Castro acabou se sobressaindo e gerando comentários nos bastidores de Brasília e do Rio de Janeiro.

A cena também evidencia como Castro tenta transitar em diferentes campos da política nacional, equilibrando-se entre sua ligação formal ao PL, partido de Bolsonaro, e a necessidade de manter pontes com autoridades do Judiciário e outros setores. Essa postura, porém, pode intensificar a desconfiança da ala mais radical bolsonarista, que exige alinhamento absoluto contra o STF.

Se a performance de “Evidências” serviu para animar a noite, nos bastidores o episódio reforçou uma certeza: a música pode até aproximar, mas a política continua separando.

