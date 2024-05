Governador do RS e Lula trocam farpas durante crise humanitária no Sul

O embate público entre o governador Eduardo Leite (PSDB) e o governo Lula (PT) em meio à crise das enchentes no Rio Grande do Sul continua a gerar repercussões e ações emergenciais. Após o apelo de Leite às Forças Armadas para operações noturnas de resgate, a resposta do Palácio do Planalto refletiu um esforço concentrado em auxiliar o estado em sua situação crítica.

A polêmica teve início quando Eduardo Leite utilizou as redes sociais para destacar a necessidade urgente de apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) para operações noturnas de resgate, diante da incapacidade dos helicópteros estaduais de voar à noite. O governador enfatizou a importância dos recursos das Forças Armadas para enfrentar a situação desafiadora que o estado enfrenta.

Em resposta, o governo Lula assegurou que as operações militares ocorreram dentro dos limites de segurança até as 22 horas. O ex-presidente Lula expressou solidariedade ao povo gaúcho e garantiu total apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul. Ele anunciou a criação de uma sala de emergência no Palácio do Planalto para coordenar as atividades de resgate e recuperação, evidenciando uma resposta direta às demandas de Leite.

Durante sua visita ao estado, Lula reuniu-se extensivamente com o governador, demonstrando comprometimento em oferecer suporte abrangente. O presidente prometeu recursos financeiros substanciais para auxiliar no enfrentamento das consequências das enchentes e propôs uma reunião com prefeitos para avaliar os danos causados. Além disso, está prevista a liberação de uma medida provisória com créditos extraordinários, cujo valor será determinado em breve.

