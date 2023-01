Governador Ibaneis Rocha culpa exército por manifestação: “deveria ter acabado com acampamento, e não o fez”

Redação AM POST*

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou neste domingo (8) que o Exército deveria ter desmobilizado os acampamentos bolsonaristas em frente aos Quartel General da força. Manifestantes tomaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, hoje, após entrar em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

“O Exército deveria ter acabado com acampamento, e não o fez”, disse em entrevista a CNN.

Policiais militares tentaram conter os patriotas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional.

Já a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann, fez críticas à condução de Ibaneis durante os ataques.

“O governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional”, postou Gleisi nas redes sociais após radicais invadirem e depredarem o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e entrarem no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto”, afirmou Gleisi.