Governador Tarcísio pede perdão após minimizar intoxicação por metanol: “quando começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar”

Governador pediu perdão às famílias que perderam pessoas intoxicadas pela substância.

08/10/2025 às 01:00

Notícias do Brasil – O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se desculpou nas redes sociais após ter dito em coletiva de imprensa que a crise do metanol afetou apenas bebidas caras e que ficaria preocupado no dia em que falsificassem o refrigerante Coca-Cola.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador lista as ações que seu governo vem tomando para lidar com a crise antes de pedir desculpas. “Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal-interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento, em face da gravidade do que vem ocorrendo”, afirmou Tarcísio.

Leia mais: “No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar”, diz Tarcísio sobre casos de intoxicação por metanol em SP

Na sequência, Tarcísio pede perdão às famílias que perderam pessoas intoxicadas pela substância, aos comerciantes que sofrem com a queda nas vendas e ao público em geral.

De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Estado registra três óbitos (eram duas mortes no último boletim, divulgado na segunda-feira, 6) e 18 confirmações de contaminação por metanol – três casos a mais em relação ao levantamento anterior.

São 176 casos no total, com 158 em investigação – incluindo sete óbitos que estão em análise. Segundo dados do governo, 38 ocorrências foram descartadas após os exames não apontarem contaminação por metanol, e outras 35 começaram a ser investigadas.

Estadão Conteúdo

