Governo anuncia criação da Secretaria Nacional para impulsionar veículos elétricos no Brasil

O novo gabinete será responsável por centralizar políticas públicas e coordenar ações voltadas à transição energética

Por Jonas Souza

10/10/2025 às 19:49

Notícias do Brasil  – O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), anunciou nesta sexta-feira (10) a criação da Secretaria Nacional de Eletromobilidade, uma nova estrutura dentro do Ministério de Minas e Energia (MME) voltada ao planejamento estratégico e de longo prazo para o setor de transporte elétrico no país.

De acordo com o ministro, o novo gabinete será responsável por centralizar políticas públicas e coordenar ações voltadas à transição energética no setor automotivo, abrangendo temas como infraestrutura de recarga, fornecimento de energia e incentivos à indústria de veículos elétricos. A secretaria também atuará em articulação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), reforçando a política nacional de descarbonização da frota.

A medida foi anunciada durante o Fórum Internacional Esfera 2025, realizado em Belém (PA). Silveira afirmou que a criação da secretaria representa um passo decisivo para o Brasil se consolidar como líder regional em energia limpa e atração de investimentos internacionais. “Agora o Brasil vai sair na frente com o planejamento para crescer e se tornar o grande paraíso de atração de investimentos em industrialização. Quem quer, no mundo, produzir com energia limpa e renovável e ajudar o planeta, investe no Brasil”, declarou o ministro.

A iniciativa surge em um momento de expansão da indústria de veículos elétricos no país. Nos últimos anos, o Brasil tem atraído grandes montadoras, como a BYD, que constrói uma fábrica na Bahia, e a GWM, instalada em São Paulo. O governo federal vê o fortalecimento do setor como essencial para reduzir emissões de carbono, gerar empregos qualificados e estimular a inovação tecnológica na cadeia automotiva.

