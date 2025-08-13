A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Governo Brasileiro promete apoio a exportadores afetados por tarifa de 50% dos EUA

MP Brasil Soberano prevê crédito extraordinário e ações para preservar empregos e ampliar mercados internacionais.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 16:24

Notícias do Brasil – O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (13), um pacote emergencial para apoiar setores produtivos prejudicados pelo aumento tarifário de 50% aplicado pelos Estados Unidos. O plano, batizado de MP Brasil Soberano, prevê R$ 30 bilhões em crédito e será viabilizado por meio de medida provisória.

Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a retaliação norte-americana é uma sanção política injustificável. “O Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que o seu agressor. É algo inédito: um país que não persegue adversários, imprensa, universidades ou imigrantes sofre represália econômica e política”, declarou. Ele ressaltou que o país enfrentará essa adversidade “com a mesma resiliência de outras crises passadas”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o foco do programa será atender pequenas empresas e exportadores de produtos perecíveis. “Queremos ajudar quem exporta frutas, espinafre, mel, máquinas. As grandes companhias têm mais fôlego. Nosso objetivo é mostrar que ninguém ficará desamparado pela taxação imposta pelo presidente Trump”, afirmou em entrevista na véspera do anúncio.

Além de crédito, o pacote inclui medidas para preservar empregos e buscar novos mercados internacionais. O governo pretende encaminhar a outros países a lista de empresas brasileiras que tinham como destino principal o mercado norte-americano.

O financiamento será concedido por meio de crédito extraordinário, mecanismo já utilizado no ano passado para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse tipo de recurso não entra no limite de gastos do arcabouço fiscal, permitindo resposta mais rápida em situações emergenciais.

