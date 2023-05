Governo Federal planeja reforçar a segurança do Palácio do Planalto

O governo federal está buscando medidas para aumentar a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos servidores que trabalham no Palácio do Planalto. De acordo com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Marcos Antônio Amaro, uma das propostas é a instalação de vidros blindados no piso térreo do prédio.

“Pretendo agilizar o projeto de blindagem do piso térreo do Planalto”, afirmou o general em entrevista ao site Metrópoles. Atualmente, as paredes do edifício são feitas de vidro e foram danificadas durante a invasão ocorrida em 8 de janeiro. O general ressaltou que, mesmo se tratando de um palácio tombado, é possível adotar medidas para melhorar a segurança.

Além da blindagem dos vidros, o governo pretende aumentar o número de câmeras de segurança nas dependências do Executivo. “Haverá um significativo aumento”, admitiu o general. A ideia é equipar os locais, incluindo o Planalto, a residência oficial do presidente (Alvorada) e a residência do vice-presidente (Jaburu), com câmeras de reconhecimento facial.

No entanto, ainda não há uma data definida para a blindagem dos vidros e a instalação das câmeras, nem informações sobre o valor que será investido pelo governo federal para equipar as sedes.

Estas medidas visam reforçar a segurança no Palácio do Planalto, protegendo tanto o presidente como os servidores que desempenham um papel fundamental no funcionamento do governo.

Redação AM POST