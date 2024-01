Governo Federal registra menor número de assassinatos dos últimos 14 anos

As forças de segurança no Brasil registraram 40.464 homicídios em 2023, o que representa a menor cifra em 14 anos, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em comparação com 2022, quando houve 42.190 crimes letais intencionais, a redução é de 4,09%, “equivalente a quase 2 mil vidas de cidadãos brasileiros preservadas”, destaca a pasta.

Incluídos na contagem estão os seguintes delitos: assassinato intencional, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. As informações foram obtidas do Sistema Nacional de Dados de Segurança Pública, consolidando os registros nos 26 estados e no Distrito Federal.

“Rendo homenagens a todos os profissionais da segurança, confiante de que 2024 seguirá a trajetória de redução, algo crucial para o país”, declarou o ministro Flávio Dino em uma rede social. Na quinta-feira (1º), ele deixa o cargo para assumir uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Os índices de todos os crimes com mortes intencionais diminuíram, segundo o levantamento. A maior queda ocorreu nos latrocínios, roubos seguidos de morte, com uma redução de 23,64% em relação a 2022. A menor diminuição foi nos feminicídios, com 1,86% a menos do que no ano anterior.

O ministério credita essa redução a políticas públicas e investimentos implementados ao longo de 2023. “A Operação Paz, voltada para a redução de homicídios, recebeu um investimento de R$ 123 milhões, sendo realizada em 12 estados. Além disso, a nova política de restrição de armas de fogo contribuiu para diminuir a circulação destas no território nacional”, destaca o órgão.

Segundo a pasta, “ainda há muito a ser feito para aprimorar a precisão e qualidade dos números informados pelos estados e outros órgãos”. “É um processo essencial originado da Lei 13.675 [que cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social]. Números cada vez mais confiáveis levarão a ações mais eficazes”, afirmou Dino.

Confira os dados de crimes letais nos últimos 14 anos:

2010: 46.363

2011: 48.084

2012: 53.054

2013: 54.163

2014: 57.091

2015: 55.492

2016: 57.842

2017: 59.523

2018: 52.014

2019: 42.044

2020: 44.592

2021: 42.969

2022: 42.190

2023: 40.464

Redação AM POST