Governo gasta R$ 200 mil em defesa de Carla Zambelli na Itália

Notícias do Brasil – O governo federal, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), contratou um escritório de advocacia na Itália para atuar no processo contra a deputada Carla Zambelli, presa em julho naquele país. O contrato, firmado com o escritório Gentiloni Silveri, tem valor inicial de R$ 200 mil e contempla exclusivamente a fase cautelar do processo, que trata da manutenção da prisão da parlamentar.

Condenada no Brasil a 15 anos de prisão e à perda do mandato, Zambelli responde no exterior a procedimentos relacionados à sua situação jurídica, e a atuação da defesa italiana será decisiva para o andamento do caso. A fase atual é apenas a primeira etapa, mas já exige acompanhamento especializado diante da complexidade do sistema judiciário italiano.

Segundo informações obtidas pela imprensa, ainda não há estimativa sobre os custos totais da contratação para a fase principal do processo, que tratará da extradição da deputada. A AGU confirmou que negociações estão em andamento para definir os valores referentes a essa etapa, que pode se prolongar por meses ou até anos, dependendo da tramitação.

A extradição de Zambelli deverá ser analisada pela Justiça italiana, e a decisão pode ter repercussões significativas no cenário político brasileiro. O caso segue sob acompanhamento direto da AGU, que justificou a contratação como necessária para assegurar o devido processo legal em território estrangeiro.