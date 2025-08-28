Governo lançará programa Gás do Povo para famílias de baixa renda

Notícias do Brasil – O governo federal deve lançar, na próxima semana, o programa Gás do Povo, que garantirá gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda em todo o país. A iniciativa substituirá o atual Gás para Todos e tem previsão de atender cerca de 17 milhões de lares brasileiros. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record Minas, nesta quinta-feira (28).

De acordo com o presidente, a proposta busca aliviar os custos básicos de famílias em situação de vulnerabilidade social. “Na semana que vem eu volto a Belo Horizonte para ir no Aglomerado da Serra anunciar o programa chamado Gás do Povo. É um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres do país, que não vão pagar mais pelo gás, vão receber o gás gratuitamente”, declarou Lula.

A agenda do chefe do Executivo em Minas Gerais segue nesta sexta-feira (29), com compromissos em Contagem e Montes Claros. Entre os anúncios previstos, estão investimentos na área de mobilidade urbana por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, que contempla 31 propostas no valor de R$ 9,6 bilhões, além de 70 iniciativas voltadas à renovação de frota em diferentes estados.

Outro destaque é a expansão do metrô de Belo Horizonte até Contagem, com aporte de R$ 1 bilhão, além da assinatura de contratos com a prefeitura da capital mineira. Os recursos incluem R$ 456 milhões para implantação de 64,3 km de faixas exclusivas de transporte coletivo e a aquisição de 100 ônibus elétricos.

Durante a passagem por Contagem, Lula também visitará as obras da Avenida Maracanã e fará a entrega do primeiro trecho da nova via.