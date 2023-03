Governo Lula diz que vai barrar pagamento do 13º a beneficiários do Bolsa Família feito por Bolsonaro

Redação AM POST*

Nesta sexta-feira (3), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, informou que o governo Lula (PT) não retomará o pagamento do 13º do Bolsa Família, que atenderá a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza — isto é, com renda de até R$ 218 por pessoa.

A informação foi dada por Letícia Bartholo, secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único, durante uma entrevista coletiva na qual o governo apresentou dados sobre a reformulação do Bolsa Família.

A secretária foi questionada se o governo iria retomar o pagamento do 13º, como houve em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro.

“O 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha. […] Obviamente, não há previsão de pagamento de 13º porque o desenho proposto se adequa melhor”, disse.

Nesta quinta-feira (2), o presidente Lula (PT) assinou uma Medida Provisória (MP) para reformular o programa — chamado de Auxílio Brasil no governo Jair Bolsonaro (PL).