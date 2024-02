Governo Lula envia 125 toneladas de alimentos para Cuba enquanto milhões de brasileiros passam fome

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou 125 toneladas de leite em pó a Cuba, na última segunda-feira, 12. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, mais alimentos chegarão ao país caribenho nas próximas semanas: arroz, milho e soja.

A medida gerou incômodo na oposição. O deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES), por exemplo, questionou o envio de mercadorias a Cuba, enquanto “milhões de brasileiros passam fome”. Ele também disse que a medida “fortalece ditaduras” e “humilha os brasileiros mais humildes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Milhões de brasileiros passando fome e o Lula decide mandar 125 TONELADAS de leite em pó para Cuba para “promover a segurança alimentar e nutricional da América Latina”. Além de humilhar os brasileiros mais humildes, inventa justificativas para fortalecer ditaduras. REPUGNANTE! — Messias Donato (@MessiasDonato) February 14, 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o ministério, o envio é uma parceria entre os governos do Brasil, dos Emirados Árabes Unidos e de Cuba. O acordo foi realizado durante a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28). O evento aconteceu entre 30 de novembro e 13 de dezembro de 2023, em Dubai.

Em nota, o Itamaraty alegou que a iniciativa promove a segurança alimentar e nutricional na América Latina. O governo Lula pretende continuar a fornecer “recursos para a produção, distribuição e suporte de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Agência Brasileira de Cooperação informou que o objetivo é enviar US$ 50 milhões em produtos alimentícios pelo Brasil. Os valores devem ser pagos pelos Emirados Árabes, que também deve aumentar os investimentos em projetos especializados na produção, na distribuição e no suporte de sistemas alimentares.

Apesar dos objetivos declarados pelo governo, a medida gerou críticas da oposição no Brasil. O deputado federal Messias Donato, do partido Republicanos, questionou a decisão de enviar alimentos para Cuba enquanto milhões de brasileiros sofrem com a fome. Ele argumentou que os recursos financeiros poderiam ser direcionados para atender a população mais necessitada no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cooperação internacional entre Brasil, Emirados Árabes Unidos e Cuba demonstra a importância da solidariedade e do compartilhamento de recursos em momentos de crise. O envio de alimentos para Cuba é uma forma de fortalecer os laços diplomáticos entre os países, além de contribuir para a segurança alimentar e nutricional na América Latina.

O governo Lula pretende continuar a fornecer recursos para a produção, distribuição e suporte de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis não apenas para Cuba, mas também para outros países da região. Além disso, novas parcerias internacionais serão exploradas, visando o fortalecimento da segurança alimentar em um cenário global de desafios crescentes.