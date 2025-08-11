A notícia que atravessa o Brasil!

Governo Lula já gastou mais de R$ 800 milhões com viagens e diárias em 2025

Despesas com passagens, hospedagens e deslocamentos somam R$ 1,7 bilhão no primeiro semestre, recorde desde 2011.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 09:22

Foto: Ricardo Stuckert / Instituto Lula/Divulgação

Notícias do Brasil – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou um recorde histórico de gastos com viagens, passagens e diárias nos primeiros meses de 2025. Dados do Portal da Transparência mostram que, entre janeiro e março, a União desembolsou R$ 789,1 milhões, valor jamais registrado para esse período desde o início da série histórica, em 2011.

Só com diárias, os custos chegaram a R$ 449,1 milhões no primeiro trimestre, superando o recorde anterior, registrado em 2014. O ritmo acelerado das despesas se manteve e, até junho, o total investido em deslocamentos oficiais atingiu R$ 1,7 bilhão — uma cifra inédita em mais de uma década.

As despesas incluem passagens aéreas, hospedagens e custos de locomoção para servidores públicos e autoridades do Executivo federal. Especialistas atribuem parte do aumento à retomada dos eventos e compromissos presenciais após o período de restrições, mas alertam que o montante atual ultrapassa significativamente a média histórica, suscitando questionamentos sobre a eficiência, necessidade e gestão desses recursos públicos.

O recorde de gastos com viagens oficiais intensifica o debate sobre transparência e controle dos custos no setor público, em um momento em que a população acompanha de perto a administração dos cofres federais.

