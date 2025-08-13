A notícia que atravessa o Brasil!

Governo Lula já gastou R$ 1 bilhão de impostos para cobrir rombo no INSS 

Pagamento antecipado a vítimas foi feito antes da recuperação do dinheiro desviado.

Por Fernanda Pereira

13/08/2025 às 06:42

(Foto: Agência Brasil)

Notícias do Brasil – O governo federal já desembolsou R$ 1 bilhão para indenizar aposentados e pensionistas prejudicados por descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O montante faz parte de um crédito extraordinário de mais de R$ 3 bilhões, autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 17 de julho deste ano.

A medida foi tomada antes da recuperação dos valores junto aos responsáveis pela fraude, investigada desde o início de 2025 e ocorrida durante o atual governo. Segundo as apurações, sindicatos e associações realizaram cobranças automáticas sem autorização dos segurados.

Paralelamente, a Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos de pessoas físicas, empresas e entidades envolvidas. No entanto, a devolução efetiva depende do andamento processual.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou que os pagamentos continuarão e que o acordo permanece aberto para novas adesões. Podem receber os valores beneficiários que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025, não obtiveram resposta a contestações em até 15 dias úteis ou tenham ações judiciais em andamento.

O pedido pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios, sem custo e sem exigência de documentação adicional. O depósito é realizado diretamente na conta do benefício, com correção pelo IPCA.

