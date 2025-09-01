A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Governo Lula libera pagamento de apenas 17% das emendas obrigatórias de 2025

Planalto quitou R$ 6,8 bilhões dos R$ 38,8 bilhões estimados e busca destravar valores de anos anteriores.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 06:43

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Notícias do Brasil  – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pagou até agora apenas 17% das emendas parlamentares obrigatórias previstas para 2025. Do total de R$ 38,8 bilhões destinados a este tipo de repasse, foram efetivamente liberados R$ 6,8 bilhões.

A baixa execução orçamentária tem gerado pressão de parlamentares, que aguardam a destinação dos recursos para suas bases eleitorais. Além das verbas deste ano, o Planalto tenta também acelerar a liberação de valores represados de exercícios anteriores.

Emendas obrigatórias

As emendas obrigatórias são valores que o governo federal é obrigado a destinar a projetos e ações indicadas por deputados e senadores. Elas costumam ser usadas em áreas como saúde, educação e infraestrutura local, representando um importante instrumento político para os parlamentares.

Leia mais: Nikolas Ferreira anuncia processo contra Lula após declarações sobre PCC

A demora nos repasses aumenta o clima de tensão entre Executivo e Legislativo, já que os congressistas cobram a execução das emendas como condição para manter o diálogo político e a governabilidade.

A expectativa é que o Planalto busque ampliar os pagamentos nos próximos meses, a fim de evitar maiores desgastes com sua base no Congresso.

