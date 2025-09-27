Governo Lula libera quase R$ 3 bilhões em emendas parlamentares às vésperas de votação do IR

Notícias do Brasil – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva acelerou a liberação de R$ 2,9 bilhões em emendas parlamentares nesta semana, poucos dias antes da votação do projeto que concede isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O valor, destinado a deputados e senadores, representa o maior volume liberado em uma semana desde julho de 2025.

A estratégia do Planalto reforça a importância das emendas na articulação política do governo, especialmente em ano pré-eleitoral. Para os parlamentares, os recursos são uma forma de apresentar obras e serviços à população, consolidando apoio junto aos eleitores.

O processo de liberação das emendas envolve quatro etapas: o empenho, quando o governo reserva formalmente parte do orçamento; a liquidação, que reconhece a entrega do serviço; e, por fim, o pagamento, com a liberação dos recursos aos responsáveis pela execução.

Além do Imposto de Renda, outro tema em debate no Congresso é o projeto de lei da anistia, que a base governista transformou no chamado “PL da Dosimetria”. Enquanto a oposição defende a anistia total para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, a esquerda busca reduzir penas sem beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A liberação de emendas é vista como um instrumento estratégico para o governo garantir apoio à aprovação de medidas consideradas prioritárias para a agenda econômica e política de 2025.

