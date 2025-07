Governo paga parcela de julho do Bolsa Família a beneficiários com NIS final 8

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (29) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 8. Neste mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal beneficia 19,6 milhões de famílias em todo o país, com um investimento de R$ 13,16 bilhões.

O valor mínimo do benefício segue em R$ 600, mas o valor médio pago às famílias chega a R$ 671,52 devido aos adicionais previstos no programa. Entre eles estão o Benefício Variável Familiar Nutriz, que oferece seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, além de R$ 50 para gestantes e nutrizes e R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos. Crianças de até seis anos garantem adicional de R$ 150 cada.

Desde 2023, o Bolsa Família não sofre mais descontos referentes ao Seguro Defeso — auxílio destinado a pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes — conforme estabelecido pela Lei nº 14.601/2023, que reestruturou o programa.

Pagamento antecipado em municípios afetados por crises

Moradores de 516 cidades brasileiras já receberam o pagamento da parcela de julho no dia 18, independentemente do final do NIS. A medida emergencial atendeu municípios atingidos por desastres naturais ou com povos indígenas em situação de vulnerabilidade, como os 497 municípios do Rio Grande do Sul, além de cidades selecionadas em Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e São Paulo.

Regra de proteção e transição

Cerca de 2,68 milhões de famílias estão sob a chamada “regra de proteção”. Implantada em junho de 2023, a medida permite que famílias que tenham aumento de renda após ingresso no mercado de trabalho continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até dois anos — desde que a renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo. No entanto, desde junho de 2025, o prazo foi reduzido para um ano para os novos casos.

Auxílio Gás retorna em agosto

Neste mês de julho, o pagamento do Auxílio Gás está suspenso, já que o benefício é concedido a cada dois meses. Ele será retomado em agosto para famílias inscritas no CadÚnico com pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento.

Informações sobre valores e datas de pagamento podem ser consultadas por meio do aplicativo Caixa Tem. O calendário de depósitos segue até o final do mês, obedecendo à ordem final do NIS.

