Governo propõe reajuste de 7,8% no salário de servidores públicos federais

Redação AM POST*

O governo federal encaminhou proposta de reajuste salarial de 7,8% para servidores públicos a partir de março. O documento foi enviado na noite de quinta-feira (16) aos sindicatos que representam as categorias do Poder Executivo e tem assinatura do Secretário de Gestão de Pessoas, Sérgio Mendonça.

A proposta também inclui um aumento de 46,6% no vale-alimentação, o equivalente a R$ 200. O valor é referente à variação acumulada do IPCA de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2023. Se aprovado, o benefício passaria de R$ 458 para R$ 658.

Pelos cálculos do governo, o impacto será de R$ 11,6 bilhões, valor já previsto no Orçamento de 2023 para reajustes salariais.

Em resposta, os representantes dos servidores públicos federais preparam um documento apontando o que consideram falhas na proposta do governo federal. As entidades também acreditam que há espaço de avanço no percentual do reajuste.

Na reunião, os sindicatos de servidores também pediram a revogação das medidas como o decreto 10.620/2021, que transfere as atividades de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões de servidores públicos ao INSS.

Em outra reunião dos representantes dos servidores com o governo, no início do mês, o ministro da Previdência Social se comprometeu a avaliar o tema e levar a demanda pela revogação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma nova reunião ficou agendada para o dia 28 de fevereiro. Até lá, há a expectativa de o secretário de Gestão de Pessoas (SGP), Sérgio Mendonça, apresentar informações sobre um “revogaço” das medidas.

*Com informações do R7