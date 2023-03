Governo prorroga prazo para emissão de nova identidade

Agência Brasil

Os estados que ainda não conseguiram emitir a nova carteira de identidade nacional terão até o dia 6 de novembro para isso. A prorrogação do prazo está em decreto assinado pelo presidente Lula e concede mais tempo para os que ainda não estão aptos a emitirem o novo documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova identidade nacional vai levar em conta somente o número do CPF do cidadão, fazendo com que o documento seja unificado em todo o país, deixando de utilizar o antigo número de RG. O prazo para emissão do novo modelo de documento era até este mês de março, no entanto, somente 11 estados cumpriram a data e já emitem o novo formato: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Duzentas mil pessoas já emitiram a nova carteira de identidade e 175 mil fizeram o download da versão digital no aplicativo GOV.BR. Com aparência nova, a identidade é emitida com o QR Code, que pode ser lido por qualquer smartphone, Isso permite verificar se o documento é verdadeiro ou se foi furtado, ou até extraviado.

Além disso, vem com o código internacional chamado MRZ, que serve como documento de viagem. O número é utilizado em passaportes, mas até o momento os brasileiros só conseguem sair do país sem passaporte, apenas com a identidade, se for para países da América do Sul, regra que já existia antes do anúncio do novo documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mudança para a nova identidade nacional foi pensada como forma de substituir as carteiras de identidade com número de Registro Geral. O cidadão podia emitir uma em cada estado, além do CPF, o que aumentavam o número de fraudes. Agora, o número que vale é apenas o CPF como registro nacional.