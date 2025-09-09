A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Governo regulamenta indenização e pensão vitalícia a vítimas do vírus Zika

Portaria conjunta do INSS e Ministério da Previdência assegura auxílio a pessoas com sequelas permanentes da síndrome congênita associada ao vírus Zika.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 21:49

Ver resumo

Notícias do Brasil – Pessoas com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita associada ao vírus Zika passam a ter direito a indenização e pensão especial vitalícia, conforme regulamenta a Portaria Conjunta nº 69, publicada nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS.

PUBLICIDADE

O texto estabelece o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre 2 de julho deste ano e a data efetiva do repasse. Além disso, garante o pagamento de uma pensão mensal e vitalícia equivalente ao teto dos benefícios previdenciários, atualmente fixado em R$ 8.157,40.

Tanto a indenização quanto a pensão são isentas de Imposto de Renda e podem ser acumuladas com outros benefícios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e indenizações concedidas por leis específicas. A comprovação da condição de saúde será feita mediante laudo de junta médica, avaliado pela Perícia Médica Federal.

PUBLICIDADE

Leia também: Membro de facção criminosa é preso em Manaus com R$ 300 mil destinado à lavagem de dinheiro

A medida é fruto da Lei nº 15.156, aprovada após o Congresso derrubar o veto presidencial ao Projeto de Lei 6.604/2023. A legislação reconhece o direito ao auxílio financeiro para famílias afetadas pela epidemia de Zika, que atingiu o Brasil principalmente entre 2015 e 2016, com forte impacto em estados do Nordeste.

No início de agosto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou a implementação imediata dos benefícios, beneficiando cerca de 3 mil crianças em todo o país. Dino destacou a situação de vulnerabilidade dessas famílias e afirmou que a medida não dispensa o cumprimento das regras fiscais pelo Executivo e pelo Legislativo.

O surto de Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, foi classificado em 2016 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Política

Lula convida prefeitos para COP 30 na Amazônia e diz que será a “COP da verdade”

O presidente Lula inaugurou nesta terça-feira o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia.

há 10 minutos

Tecnologia

Apple lança iPhone 17 com versão Air ultrafina e mais potente

Novos modelos trazem chip A19, câmera aprimorada e estreia do iPhone Air, mais fino e resistente, mas sem previsão de lançamento no Brasil.

há 33 minutos

Manaus

David Almeida celebra inauguração de estruturas que unem segurança pública e transformação digital em Manaus

Prefeito acompanhou presidente Lula em agenda histórica em Manaus.

há 49 minutos

Política

Lula reclama do trânsito de Manaus durante agenda na Universidade Federal do Amazonas, assista

Irritado com o longo tempo de deslocamento até a instituição, o chefe do Executivo chegou a usar palavrões em seu discurso.

há 58 minutos

Manaus

Lula diz em Manaus que não quer ir para o céu: “estou dando minha vaga”

Declaração descontraída de Lula durante cerimônia na Ufam marcou agenda em Manaus.

há 1 hora