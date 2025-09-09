A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Governo Trump fala sobre julgamento de Bolsonaro e diz que não descarta usar ‘poder militar’ para proteger liberdade de expressão

Porta-voz da Casa Branca afirmou que o governo Trump acompanha de perto a situação no Brasil.

Por Natan AMPOST

09/09/2025 às 18:10

Notícias do Brasil – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), adotou nesta terça-feira (9) uma postura dura em relação ao Brasil, destacando que não hesitará em recorrer à força econômica e até militar para proteger o que considera liberdade de expressão. A declaração foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Leavitt afirmou que o governo Trump acompanha de perto a situação no Brasil e que qualquer ameaça aos direitos de expressão será confrontada de forma decisiva.

“Eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje”, disse Leavitt. “Mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo.”

A tensão diplomática surge em um momento de alta expectativa no país, já que a 1ª Turma do STF conclui a análise do caso que envolve Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. O relator Alexandre de Moraes votou pelo condenamento dos acusados, consolidando a atenção internacional sobre os desdobramentos do julgamento.

Na segunda-feira (8), autoridades norte-americanas, como o subsecretário da Diplomacia Pública, Darren Beattie, reforçaram que medidas contra Moraes, sancionado sob a Lei Magnitsky, continuariam sendo aplicadas, indicando pressão contínua sobre figuras do Judiciário brasileiro. As declarações vieram logo após manifestações de apoio a Bolsonaro durante o feriado de 7 de Setembro, que mobilizaram milhares de cidadãos.

Especialistas em relações internacionais interpretam as ações do governo Trump como uma elevação do tom diplomático, evidenciando preocupação com decisões judiciais que envolvam líderes políticos de destaque. A menção explícita ao uso de força militar demonstra o grau de assertividade da política externa norte-americana em casos que considera estratégicos para direitos fundamentais.

