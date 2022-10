Greve dos caminhoneiros: motoristas interditam rodovias nesta segunda após vitória de Lula

Redação AM POST

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram produtores rurais e caminhoneiros interditando rodovias após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Via Dutra, por exemplo, foi interditada nos dois sentidos por caminhoneiros em um ponto da estrada em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira (31).

As manifestações ocorrem no interior de Mato Grosso e de Santa Catarina – como Criciúma e Itajaí. Em alguns dos vídeos, manifestantes pedem intervenção do Exército e afirmam que só irão sair das rodovias com o Exército.

De acordo com a rádio CBN há 18 pontos de interdição em Santa Catarina, nas BR-101, BR-470, BR-116, BR-280, BR-153 e BR-282. No estado de Goiás, dois trechos paralisados na BR-060, km 101, em Anápolis e na BR-153, km 703, em Itumbiara. Outro local é na BR-040 no entorno do Distrito Federal.

Em Mato Grosso, a concessionária Rota do Oeste informou manifestações com fechamento da BR-163 em Nova Mutum, km 594, sentido sul; Lucas do Rio Verde, no km 691; Sorriso, km 746; e Sinop, no km 835. “A concessionária segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária”, informou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado disse ter várias equipes operacionais em deslocamento para o Norte de Mato Grosso.

Em um vídeo divulgado na madrugada, um homem diz estar em contato com líderanças de todo o Brasil. “Travou o Brasil. Não podemos liberar”, diz.

*Com informação Exame