Greve nacional de motoristas da Uber e 99 tem adesão parcial e faz preço aumentar pela pouca oferta de carros

Redação AM POST*

Motoristas dos aplicativos Uber e 99 de todo o Brasil realizam uma paralisação de 24 horas nesta segunda-feira (15) em protesto contra a falta de reajuste nos repasses do valor da corrida pelas empresas. A greve foi convocada pela Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil (Fembrapp) e pela Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp). Segundo informações do jornal Folha S. Paulo, a expectativa de adesão era de 70% dos mais de 2 milhões de motoristas ativos do Brasil. No entanto, a adesão foi apenas parcial.

No DownDetector, site que monitora o funcionamento de plataformas, houve pico de reclamações por volta das 10h17, sendo 64% dos problemas relacionados à solicitação da corrida.

Se já tem sido comum que os motoristas cancelem pedidos, hoje os cancelamentos estão ainda mais frequentes. Além disso, com uma oferta menor de carros, por conta da adesão dos profissionais pela paralização, os preços tendem aumentar.

Apesar disso, onde há Uber ou 99 nas cidades de interior, não há muitas reclamações e os preços continuam normais. Ou seja, a greve da Uber e 99 tem mais adeptos nas capitais pelo Brasil. Em São Paulo, por exemplo, há maior tempo de espera e aumento de até 50% nos preços das corridas.

Em Manaus, os motoristas estão realizando uma manifestação nesta segunda-feira (15), na Avenida do Samba, no bairro Dom Pedro I, na Zona Centro-Oeste de Manaus, e prometem levar o protesto para a Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (15).

“Hoje esse movimento é aqui, amanhã 8h estaremos indo em direção a CMM com todo mundo, levando as nossas demandas assinada por todas a lideranças que se fazem presente aqui. A nossa regulamentação é federal mas o Federal diz que o município é responsável pela nossa classe”, disse Thiago Rodrigo, um dos representantes da categoria.

No Twitter, a adesão parcial do movimento dos motoristas se refletiu nas publicações. Enquanto algumas pessoas relatavam dificuldade para encontrar carros disponíveis, muitas outras falaram que não tiveram problema nenhum para se locomover.

Paralisação da Uber pegando fogo nas outras cidades, aqui em Itajaí galera tudo rodando. Que beleza né — uno amarelo chamativo (@Bruuceta3) May 15, 2023

Eu pedindo Uber e esqueci da paralisação 🤡

Graças a Deus um aceitou — habla helena (@MaysaSena) May 15, 2023