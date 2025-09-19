A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Grupo armado com fuzis invade hospital em busca de paciente internado; assista

Criminosos renderam um segurança na entrada da garagem do hospital e seguiram para o centro cirúrgico.

19/09/2025 às 03:20

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um hospital público no Rio de Janeiro foi invadido por um grupo armado com fuzis na madrugada desta quinta-feira, 18. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital, o alvo era um paciente internado no centro cirúrgico. O caso aconteceu no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, bairro na zona oeste carioca.

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a prefeitura, o grupo rendeu um segurança na entrada da garagem do hospital e seguiu para o centro cirúrgico.

“No momento da invasão, havia oito gestantes tendo bebê, pais com crianças no colo, e 300 pacientes internados no hospital, 36 deles no centro de terapia intensiva. Foi uma situação terrível. É uma ousadia absurda e um desrespeito a todos os pacientes e profissionais no local”, afirmou ao Estadão o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz.

PUBLICIDADE

Os oito suspeitos não encontraram seu alvo. A pasta afirmou que a Polícia Militar foi acionada imediatamente. A vítima já foi transferida para outra unidade de saúde.

PUBLICIDADE

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

“Ele será novamente transferido, quando estiver estável, com a mudança de seu nome e dos critérios de identificação, para que ninguém saiba onde ele está internado”, apontou Soranz. Tanto o hospital atacado quanto as novas unidades tiveram a segurança reforçada.

PUBLICIDADE

Episódios frequentes

Segundo o secretário, só em 2025 houve 516 casos em que uma unidade de saúde carioca teve de interromper o serviço devido a uma questão de segurança pública.

“Os pacientes têm seu atendimento prejudicado. O emocional deles e dos profissionais de saúde fica completamente abalado. Isso deixa sequelas. Não é algo que se encerra no final da invasão.” Soranz defende a necessidade de uma política pública mais forte de segurança.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Servidor dos Correios em Manaus é afastado após suspeita de desvio de encomendas de alto valor em Manaus

O caso começou a ser investigado depois que a própria estatal denunciou sucessivos extravios registrados.

há 22 minutos

Política

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula após Antonio Rueda ser citado em investigação da PF

O nome do presidente da legenda passou a ser mencionado em investigações da Polícia Federal (PF).

há 42 minutos

Manaus

Vacinadores convocados para atuar na campanha antirrábica da prefeitura devem se apresentar até terça-feira

O chamamento ocorre após a publicação do edital no Diário Oficial do Município (DOM).

há 1 hora

Política

Deputado Eduardo Bolsonaro não vota em urgência da anistia e alega problemas técnicos

Apesar de estar nos EUA desde fevereiro, Eduardo poderia ter participado da votação por se tratar de uma sessão semipresencial.

há 2 horas

Manaus

Prefeito de Manaus acompanha avanço das obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida

A obra integra o projeto arquitetônico do renomado arquiteto Oscar Niemeyer.

há 2 horas