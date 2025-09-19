Grupo armado com fuzis invade hospital em busca de paciente internado; assista

Notícias do Brasil – Um hospital público no Rio de Janeiro foi invadido por um grupo armado com fuzis na madrugada desta quinta-feira, 18. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital, o alvo era um paciente internado no centro cirúrgico. O caso aconteceu no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, bairro na zona oeste carioca.

Ainda de acordo com a prefeitura, o grupo rendeu um segurança na entrada da garagem do hospital e seguiu para o centro cirúrgico.

“No momento da invasão, havia oito gestantes tendo bebê, pais com crianças no colo, e 300 pacientes internados no hospital, 36 deles no centro de terapia intensiva. Foi uma situação terrível. É uma ousadia absurda e um desrespeito a todos os pacientes e profissionais no local”, afirmou ao Estadão o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz.

Os oito suspeitos não encontraram seu alvo. A pasta afirmou que a Polícia Militar foi acionada imediatamente. A vítima já foi transferida para outra unidade de saúde.

➡️ Criminosos invadem hospital no RJ para matar homem baleado A Polícia Militar foi acionada imediatamente, compareceu ao local e, a pedido da direção, reforçou a escolta Leia: https://t.co/0NoVUBofWe pic.twitter.com/hd4sJOwKPj — Metrópoles (@Metropoles) September 18, 2025

“Ele será novamente transferido, quando estiver estável, com a mudança de seu nome e dos critérios de identificação, para que ninguém saiba onde ele está internado”, apontou Soranz. Tanto o hospital atacado quanto as novas unidades tiveram a segurança reforçada.

Episódios frequentes

Segundo o secretário, só em 2025 houve 516 casos em que uma unidade de saúde carioca teve de interromper o serviço devido a uma questão de segurança pública.

“Os pacientes têm seu atendimento prejudicado. O emocional deles e dos profissionais de saúde fica completamente abalado. Isso deixa sequelas. Não é algo que se encerra no final da invasão.” Soranz defende a necessidade de uma política pública mais forte de segurança.