Grupo de advogados pede que EUA sancionem presidente da OAB por omissão em denúncias do 8 de Janeiro

Notícias do Brasil – Um grupo de advogados entregou no domingo (27) um dossiê às autoridades dos Estados Unidos solicitando que sanções sejam aplicadas ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti. O documento alega que o dirigente se omitiu diante de graves denúncias de violações de direitos humanos contra réus dos atos de 8 de janeiro de 2023.

De acordo com o conteúdo obtido pela Revista Oeste, o dossiê detalha, entre outras situações, o caso de 142 mulheres presas por participarem da invasão às sedes dos Três Poderes, que ficaram detidas no presídio feminino da Colmeia, no Distrito Federal. Segundo o relato, as detentas tiveram acesso apenas a uma única pia para lavar roupas, escovar os dentes e saciar a sede — e usavam água não tratada, o que violaria os direitos básicos à saúde, dignidade e integridade pessoal previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

PUBLICIDADE

Leia mais: STF concede 1ª prisão domiciliar a réu do 8 de janeiro por motivos de saúde

Os autores do documento afirmam que a denúncia sobre essas condições foi encaminhada à OAB, mas que Simonetti não tomou nenhuma providência institucional diante do caso. Para os advogados, a suposta omissão configura negligência diante de violações fundamentais e justificaria o pedido de sanções internacionais.

O pedido encaminhado aos EUA busca responsabilizar não apenas agentes públicos e autoridades diretamente envolvidos nas prisões, mas também lideranças de instituições da sociedade civil que, segundo os advogados, falharam em seu dever de defesa dos direitos e garantias constitucionais.

PUBLICIDADE

Até o momento, a OAB e Beto Simonetti não se pronunciaram sobre o caso.