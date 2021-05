Grupos de esquerda se aglomeram em protestos contra Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Em todas as regiões do Brasil, manifestantes contrários ao governo de Jair Bolsonaro protestam neste sábado (29), dia nacional de luta, segundo os organizadores que pertencem a grupos de esquerda. Entre as pautas das manifestações estão pedidos de emprego e vacinação. Na ocasião, em diversas localidades, os manifestantes gritavam “Fora Bolsonaro”.

Até o momento há protestos em cidades como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Belém (PA), João Pessoa (PB), Brasília (DF), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Teresina (PI) e São Luís (MA).

Em Manaus, está marcada para iniciar às 15h a manifestação pacífica na Praça da Saudade, no Centro. Os manifestantes pedem vacinação para todos e a defesa da Zona Franca, após recente ameaça de Bolsonaro.

As manifestações, que foram alvo de críticas por acontecerem presencialmente em meio à pandemia da Covid-19, são realizadas num momento em que o país chega a 459 mil mortes pela doença, sendo 2.418 registradas em 24 horas. Pelo menos nove capitais, além do Distrito Federal, têm ocupação acima de 90% dos leitos de UTI.

O dilema entre o discurso pró-isolamento social e o incentivo a aglomerações resultou em diferentes níveis de participação. A CUT (Central Única dos Trabalhadores) e o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) não convocaram seus integrantes institucionalmente, embora não impeçam a ida.

PT, PSOL, PC do B, PCB, PCO e UP declararam apoio à iniciativa e dispararam chamados para os militantes, mas ressaltaram que a organização é de responsabilidade de frentes Povo sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos (que congregam dezenas de entidades).

Um grande boneco inflável do ex-presidente Lula, com os escritos “Lula Livre”, foi levado ao ato do Rio de Janeiro, assim como placas de “Fora Bolsonaro” e gritos contra o presidente.

CENTRO | DESLOCAMENTO: manifestantes estão em deslocamento neste momento na Av. Pres. Vargas, sentido Candelária. As duas pistas centrais e a lateral, sentido Candelária, estão interditadas ao tráfego. Equipes da GM e CET-Rio orientam os motoristas. #centro pic.twitter.com/LCke5Jf73g Continua depois da Publicidade — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 29, 2021

*Com informações da FolhaPress