Guarda municipal morre durante treino em academia

Na noite desta segunda-feira (4), um guarda municipal de Belo Horizonte identificado como Diego Luis, de 35 anos, faleceu durante um treino em uma academia localizada no bairro Glória, região noroeste da cidade. Acredita-se que ele tenha sofrido uma parada cardíaca durante a prática esportiva.

Diego Luis era um atleta dedicado e também professor de Kung Fu. Além disso, ele exercia a função de guarda municipal em Belo Horizonte desde 2008, demonstrando seu comprometimento com o serviço público.

Os primeiros socorros foram prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prontamente foi acionado para o local. Os bombeiros também foram chamados para fornecer suporte à equipe de resgate. Infelizmente, apesar dos esforços das equipes médicas, a vítima não resistiu e foi constatado o óbito.

As autoridades competentes estão conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota, a academia lamentou o ocorrido, confira:

Nota da Pratique Fitness na íntegra

Primeiramente, nos solidarizamos com a família. A empresa cumpre as exigências da legislação. A empresa mantém protocolo de atendimento e acolhimento aos alunos, com treinamento adequado em primeiros socorros feito de forma reiterada. Os alunos são monitorados pelos profissionais da empresa sempre que percebido qualquer tipo de necessidade, os mesmos são acolhidos. Ontem, o SAMU foi acionado rapidamente, chegando em curto espaço de tempo, assumindo o socorro do aluno. Lamentamos o fato.

Redação AM POST