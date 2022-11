Guido Mantega está proibido pela justiça de assumir ministério em novo governo de Lula; entenda

Redação AM POST

O economista Guido Mantega, que comandou o ministério da Fazenda por oito anos e meio nas gestões de Lula e Dilma Rousseff (PT), está proibido de assumir qualquer cargo no primeiro escalão do novo governo petista a partir de 2023.

Continua depois da Publicidade

O ex-ministro está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) de aceitar qualquer cargo público até fevereiro de 2030.

Mantega foi responsabilizado pelo TCU no processo das pedaladas fiscais cometidas em 2014, na gestão da ex-presidente Dilma, que levaram ao impeachment da petista.

Ele foi condenado em 2016 a cinco anos de inabilitação. Dois anos depois, o tribunal reexaminou o caso e sua pena foi estendida.

Continua depois da Publicidade

Mantega voltou ao noticiário como protagonista de uma pressão do governo eleito sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para adiar a escolha do presidente do banco, marcada para o dia 20 de novembro. Porém, o BID ignorou o pedido dos petistas e confirmou oficialmente os cinco candidatos que vão concorrer à presidência da instituição e entre os postulantes está o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Ilan Goldfajn, indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a vaga.

*Com informações da Revista Oeste