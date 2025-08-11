Haddad anuncia cancelamento de reunião com secretário do Tesouro dos EUA e culpa Eduardo Bolsonaro

Notícias do Brasil – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a reunião virtual prevista com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. O encontro tinha como pauta a discussão de estratégias de apoio frente à nova tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros.

Segundo Haddad, o cancelamento foi motivado pelas declarações públicas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se posicionou contra o diálogo entre Brasil e Estados Unidos. A justificativa oficial apresentada para a suspensão da reunião foi “falta de agenda”.

O ministro destacou ainda que, neste momento, questões comerciais não estão entre as prioridades do governo norte-americano.

Enquanto isso, o governo brasileiro estuda a criação de um financiamento emergencial para os setores mais impactados pela nova tarifa. Também está em avaliação a implementação de um programa de compras governamentais para adquirir produtos que, de outra forma, seriam exportados para os Estados Unidos.