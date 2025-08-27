A notícia que atravessa o Brasil!

Haddad reconhece efeito do tarifaço no Brasil, mas garante “resistência” do país

 Ministro da Fazenda admite que algumas empresas sofrerão com tarifas dos EUA.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 17:00

Notícias do Brasil – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (27) que o aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos “vai machucar um pouco” alguns setores do Brasil, mas destacou que o país tem condições de enfrentar os efeitos com o Plano Brasil Soberano, crescimento econômico, baixa taxa de desemprego e reservas cambiais robustas.

Em entrevista, Haddad detalhou medidas do governo para mitigar os impactos, incluindo crédito emergencial e fundos garantidores, e reforçou que o governo adota postura proativa para abrir canais de diálogo com os EUA. Ele ressaltou que, apesar de setores que exportam mais de 50% da produção para o país norte-americano sofrerem, a diversificação de mercados tem reduzido a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos.

O ministro também tratou do marco regulatório da mineração, afirmando que será atualizado ainda este ano para agregar valor aos recursos naturais do país, especialmente minerais críticos e terras raras, estratégicos para a energia limpa e tecnologia global.

Além de economia e mineração, Haddad abordou o combate às desigualdades sociais, destacando que a reforma da renda e a revisão da carga tributária devem equilibrar a contribuição dos que menos colaboram com o Estado. Sobre política, o ministro avaliou que o governo Lula trabalha para restaurar a harmonia e a institucionalidade entre os poderes no país.

