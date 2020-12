Hamilton Mourão testa positivo para Covid-19

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, 67 anos, testou positivo para Covid-19 neste domingo (27), segundo nota divulgada pela assessoria.

Mourão ficará em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial destinada ao vice-presidente.

De acordo com a Vice-Presidência o resultado foi confirmado na tarde deste domingo. A nota foi divulgada pela assessoria à noite, e não contém detalhes sobre o estado de saúde de Mourão e quais sintomas apresentou (leia a nota divulgada ao fim desta reportagem).

Procurada pela GloboNews, a assessoria disse que o vice-presidente está bem.

Conforme levantamento do consórcio de veículos de imprensa, 191.146 pessoas diagnosticadas com Covid-19 morreram no Brasil. Desde o começo da pandemia, 7.481.400 brasileiros já foram contaminados pelo vírus.

Autoridades infectadas

Com o diagnóstico, Mourão passa a integrar uma extensa lista de políticos que contraíram o coronavírus.

Todos os chefes de Poderes que já foram infectados se recuperaram da doença. O presidente Jair Bolsonaro anunciou resultado positivo para a Covid-19 em julho.

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, contraiu a doença em março e, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, em setembro.

Também em setembro, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com o coronavírus, dias depois de assumir a presidência da Corte.

No primeiro escalão do governo, também foram infectados os ministros:

Eduardo Pazuello (Saúde)

Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo)

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

Bento Albuquerque (Minas e Energia)

Milton Ribeiro (Educação)

Onyx Lorenzoni (Cidadania)

Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações)

Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União)

Braga Netto (Casa Civil)

Jorge Oliveira (Secretaria-Geral)

Fábio Faria (Comunicações)

André Mendonça (Justiça)

Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura)

Em outubro, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu, aos 83 anos, em decorrência da Covid-19, no Rio de Janeiro.

Nota

Veja nota divulgada pela assessoria do vice-presidente:

Na tarde de hoje, domingo, 27 de dezembro, foi confirmado o teste positivo para Covid-19 do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu.

Brasília, 27 de dezembro de 2020

Fonte: G1