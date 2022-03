Helicóptero com Davi Alcolumbre e governador do Amapá faz pouso forçado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), estavam em helicóptero que precisou fazer um pouso de segurança neste domingo, 27, na comunidade de Nova Jerusalém, interior do Estado, por conta do mau tempo.

A Secretaria de Segurança do Amapá confirmou o incidente, mas informou que os dois foram encontrados bem. Na noite deste domingo, chegaram a Macapá, capital do estado, após dois veículos serem enviados para buscá-los.

Em vídeo divulgado pela equipe de Alcolumbre, Góes e o senador dizem estar bem. “Eu e o senador Davi já estamos em Macapá, estamos bem, foi só um susto. Graças a Deus contamos com o apoio e a solidariedade de todos”, diz o governador no vídeo. “Obrigado pelo carinho e pelas preocupações”, acrescentou Alcolumbre.

O pouso de segurança, segundo a assessoria do senador, ocorreu por volta das 17h. O governador e o parlamentar visitaram hoje áreas atingidas por enchentes em Laranjal do Jari e Vitória do Jari, municípios localizados no sul do Estado.

*Com informações da CNN